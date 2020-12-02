Son dakika haberi | Akar: "(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak."

Son dakika haberi: Akar: "(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak.

Akar: "(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak."

Türk, Rus, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Akar: '(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak.' - Son Dakika

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