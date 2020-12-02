Son dakika haberi | Akar: "(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak."
02.12.2020 13:47
Son dakika haberi: Akar: "(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak.
Akar: "(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak."
Türk, Rus, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Akar: '(Ortak Merkez) Türk ve Rus generali çalışacak, Türk ve Rus subayları, ateşkesin gözlemlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak.' - Son Dakika
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