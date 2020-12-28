Son dakika haberi | Akar, Saadoonn ile görüşmesinde, TSK'nın milletin ve sınırların güvenliğini korumak ve terör belasına son vermekteki kararlılığını ifade etti.
28.12.2020 15:55
Gelen son dakika haberlerine göre Akar, Saadoonn ile görüşmesinde, TSK'nın milletin ve sınırların güvenliğini korumak ve terör belasına son vermekteki kararlılığını ifade etti.
Akar, Saadoonn ile görüşmesinde, TSK'nın milletin ve sınırların güvenliğini korumak ve terör belasına son vermekteki kararlılığını ifade etti.
Terör, TSK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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