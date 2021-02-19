Son dakika haberi: Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir."
19.02.2021 14:25
Son dakika haber: Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir.
Akar: "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Akar: 'Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir.' - Son Dakika
Son Dakika Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun sevgilisi psikiyatri kliniğine yatırıldı Cezaevinden izinli çıkan mahkumun makatından iki adet cep telefonu çıktı Müge Anlı'nın programında ayrılan Arif Verimli, rakip kanala mı transfer oldu? Jet hızında yanıt geldi Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu Şartlı tahliye kurallarını ihlal eden ünlü Instagram modeli, tutuklanmamak için polisten kaçıyor 13 yaşındaki erkek çocuğu, kendisini istismar eden yaşlı adamı sokak ortasında kovaladı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı, herkes aynı şeye takıldı