Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde gelen komuta kademesinin düzenlenen askeri törene katılması

İstiklal Marşı ve Azerbaycan marşının okunması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması BAKÜ - Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.

Akar: "(Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes) Ortak Merkez'den ateşkesin takibi söz konusu. Vazifemizi yapmak için arkadaşlarımız hazır."