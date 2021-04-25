Milli Savunma Bakanı Bakan Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.
Akar, burada, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun harekat merkezini ziyaret etti - Son Dakika