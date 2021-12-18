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Son dakika haberi! Akaryakıt pompasını ateşe verdi, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Akaryakıt pompasını ateşe verdi, facianın eşiğinden dönüldü

18.12.2021 14:03
Son dakika haberi! Akaryakıt pompasını ateşe verdi, facianın eşiğinden dönüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çin'in Shenzhen kentinde bir adam, akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada akaryakıt pompasını ateşe verdi.

Çin'in Shenzhen kentinde bir adam, akaryakıt istasyonunda dolum yapıldığı sırada akaryakıt pompasını ateşe verdi. Alev alan araçtan bir kişi can havliyle kendini dışarı atarken, alevlerin kısa sürede söndürülmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Çin'in Shenzhen kentindeki bir akaryakıt istasyonunda korkunç anlar yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir adamın dolum yapılan araca yaklaşarak akaryakıt pompasını çıkardığı ve ateşe verdiği görüldü. Araç alevler içinde kalırken, söz konusu şahıs koşarak uzaklaştı. Aracın arkasındaki bir adamın sürücü koltuğunun kapısını açmasıyla bir kadın kendini can havliyle dışarı attı. Görevliler ise kısa sürede alevlere müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, pompayı ateşe veren şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - SHENZEN

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çin Halk Cumhuriyeti, Akaryakıt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Akaryakıt pompasını ateşe verdi, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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