Son dakika haberi! Akçakoca'da orman yangını - Son Dakika

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Akçakoca'da orman yangını

Köylüler ve ekipler yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde çıkan yangın rüzgarın etkisi ile ormana sıçradı. Yangın Orman işletme Müdürlüğü ve Akçakoca İtfaiye'nin müdahalesi ile söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre Hasançavuş mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen orman işletmeye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarında etkisi ile kısa süre içerisinde büyüyen yangına Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve Akçakoca İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale etti. Köylülerin de yardımı ile yangın büyümeden söndürülmeye çalışılıyor.