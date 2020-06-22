Son dakika haberi: Akçakoca'dan kısa kısa - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen uzman çavuş Ercan Çelik'in babası Muhammed Çelik'e Diyanet-Sen tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette, Diyanet-Sen Akçakoca Başkanı Ergin Has ve yönetim kurulu üyeleri tarafından şehidin anne ve babasına hediye takdim edildi.

Ziyaret, şehitler için dua edilmesiyle son buldu.

Kale yolu asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi'ne giden yolda asfaltlama çalışmaları başladı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, yaptığı açıklamada, Ceneviz Kalesi'ne giden yolun tamamında asfalt ve diğer çalışmaların yapıldığını söyledi.

Başkan Yanmaz, kale yolunda sadece asfalt değil diğer projelerin de olduğunu belirterek,"Kaleye çıkan güzergahta tretuvar çalışmalarını sürdüren ekipler, yaya, yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladıktan sonra sıcak asfalt ve taş kaplama çalışmaları yapacaklar. Yıllardır bozuk olan yolda başlayan çalışmalar kısa sürede bitirilip kullanılır hale getirilecek." ifadesini kullandı.