Son dakika haberi: Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Denizli'de yapıldı - Son Dakika

Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni Haziran Ayı Toplantısı, Denizli'de, Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pamukkale Belediyesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini belirtti.

Pandemi sürecinin kahramanlarından birisinin de belediyeler olduğunu belirten Tütüncü, şöyle dedi:

"Birliğimize üye belediyelerimiz bu süreçte eş zamanlı olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunarak sıkıntılı zamanlarda yanlarında oldular. Aynı anda birden fazla alanda mücadele verildi. Ben belediyelerin bu zorlu sınavı başarıyla geçtiğine inanıyorum. Bu vesile ile tüm belediyelerimizin başkanlarından sokaklarını süpüren işçilerine kadar tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni normal hayata geçiş sürecinde de belediyeler olarak gerekenleri yapmaya devam edeceğiz."

Pamukkale Belediye Başkanı ve Encümen Üyesi Avni Örki toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıya encümen üyeleri Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu da katıldı.

Encümen üyeleri, Antalya ve Isparta esnaf ve sanatkarlar odaları başkanları ile Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ziyaret etti.