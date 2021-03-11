Son dakika haberi | Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

11.03.2021 19:59
Son dakika haberi | Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon ile Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyon ile Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Koruçam Burnu'nun 8 deniz mil açığında tespit ettiği tekneye düzenlediği operasyon ile KKTC'ye girmeye çalışan 21 düzensiz göçmeni yakalandı.

Teknede bulunan 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek şahıs Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasındaki Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi. - LEFKOŞA

Son dakika haberi | Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi | Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi | Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi | Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Akdeniz, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Akdeniz'de 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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