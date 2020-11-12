Son dakika haberi: Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı kamerada

12.11.2020 19:25
Son dakika haberi: Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı kamerada, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Akdeniz'de İtalya'nın Lampedusa adası yakınlarında mültecileri taşıyan bot battı.

Akdeniz'de İtalya'nın Lampedusa adası yakınlarında mültecileri taşıyan bot battı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Bebeğini kaybeden annenin yürek burkan feryadı ise kameralara yansıdı.

İtalya açıklarında yine can pazarı yaşandı. Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot, İtalya'nın Lampedusa adası yakınlarında battı. Aralarında bir bebeğin de olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın paylaştığı görüntülerde, 6 aylık bebeği Joseph'i kaybeden annenin okyanusu inleten feryatları saniye saniye görüntülendi. Open Arms tarafından paylaşımda, "Dün yaşadığımız olayın yıkıcı sesini dinleyin. Bir anne, kaosun ortasında 6 aylık bebeğini ararken çaresizce bağırıyor. Bebeği denizden çıkardık, geri döndü. Ama saatler sonra küçük bedeni direnmedi" ifadeleri kullanıldı.


Son dakika haberi: Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı kamerada
Son dakika haberi: Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı kamerada
Son dakika haberi: Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı kamerada
Son dakika haberi: Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı kamerada

Lampedusa, Akdeniz, İtalya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Akdeniz'de can pazarı: Bebeğini kaybeden annenin feryadı kamerada - Son Dakika Dünya


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