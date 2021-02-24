Son dakika haberi | Akdeniz'de yaşanan göçmen faciasında en az 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Akdeniz'de yaşanan göçmen faciasında en az 41 kişi hayatını kaybetti

24.02.2021 16:17
Son dakika haberi | Akdeniz'de yaşanan göçmen faciasında en az 41 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberleri... Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Şubesi, 20 Şubat günü Akdeniz'in orta kesiminde yaşanan göçmen faciasında en az 41 kişinin öldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya Şubesi, 20 Şubat günü Akdeniz'in orta kesiminde yaşanan göçmen faciasında en az 41 kişinin öldüğünü bildirdi.

IOM İtalya Şubesi ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) yapılan ortak yazılı açıklamada, İtalya'nın güneyindeki Porte Empedocle limanındaki UNHCR yetkililerinin, 20 Şubat'ta yaşanan bot kazasından kurtulanların ifadesinden elde ettiği bilgilere göre, olayda Vos Triton isimli gemi tarafından kurtarılan 77 kişi dışında lastik botta bulunan en az 41 kişinin boğularak can verdiği belirtildi.

Açıklamada yer alan tanık ifadelerine göre, 18 Şubat'ta Libya'dan ayrılan lastik botta, biri hamile 6 kadın ve 4 çocuk olmak üzere 120 kişi bulunuyordu. Denize açıldıktan 15 saat sonra bot su almaya başladı ve acil yardım çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, zor durumdaki bota, 3 saat sonra Vos Triton gemisinin zor bir operasyonla yardım ettiği, bu sırada çok sayıda kişinin öldüğü bilgisine yer verildi.

BM kurumlarının ortak açıklamasında, Libya üzerinden Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan on binlerce göçmenin insan kaçakçıları ve milislerin "tarifsiz vahşetinin" kurbanı olduğu belirtilirken 2021 yılının başından bu yana 160 düzensiz göçmenin denizde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ayrıca 1 Ocak-21 Şubat 2021 tarihlerinde Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşanların sayısının 3 bin 800'den fazla olduğu, bunların 2 bin 257'sinin Libya'dan hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göç konusunda acil uluslararası çaba gerektiğine yönelik bir kez daha çağrı yapılarak "Akdeniz'de zor durumdaki mülteci ve göçmenlerin hayatlarını kurtarmak, bir kez daha Avrupa Birliği ve uluslararası toplum için bir öncelik haline gelmelidir." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler, Akdeniz, İtalya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Akdeniz'de yaşanan göçmen faciasında en az 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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