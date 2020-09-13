Son dakika haberi... Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" safhası icra edildi
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" safhasının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" safhasının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Seçkin Gözlemci Günü safhasının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde tatbikatın ilgili safhaları yer alıyor. - ANKARA
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