Üye Girişi
Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu

24.06.2021 11:17
Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu, System.String[]

Son dakika haberleri... Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nden üçüncü olarak döndü.

Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nden üçüncü olarak döndü. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan öğrenciler ile bir araya geldi.

Paramedik Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile 9 Haziran 2021 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve 21 üniversitenin katıldığı "II. Medic Games Ambulans Rallisi"nde Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu, İlk ve Acil Yardım Programı ikinci sınıf öğrencileri Esra Şimşek, Baran Şahinoğlu ve Özgür Talan temsil etti. Yarışmada ekipler moderatörlerin rehberliğinde hazırlanan simülasyonlarda, profesyonel hastalardan oluşan Medikal ve Travmalı vakaların hasta hastane öncesi acil bakımı konusunda, jüriler tarafından değerlendirildi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı ekibi, travmalı hastanın hastane öncesi acil yaklaşımının değerlendirildiği, Travma etabında üçüncülük ödülü kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Yangın, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Emine Selda Gündüz, Dr. Öğr. Üyesi Onur Karaman, programda görev yapan Öğr. Gör. Dr. Esma Gültürk ve Öğr. Gör. Suna Eroğlu Aygül ve ödül alan öğrenciler Esra Şimşek, Baran Şahinoğlu ve Özgür Talan katıldı.

Öğrencilerin başarılarından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Ben hep acil kısmını çok sevmişimdir. Ama çok da zor ve kutsal bir iş. Sonuçta acil durumda ihtiyaç olan hastayı ilk siz karşılıyorsunuz. Zor bir iş yapıyorsunuz o yüzden. Umarım Akdeniz Üniversitesini her zaman çok iyi temsil edersiniz ve çok iyi işler çıkarırsınız. Yarışmada kazandığınız başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hatice Yangın, II. Medic Games Ambulans Rallisi senaryo bazlı ve travmalı hasta taşıması bölümünde başarı elde eden öğrencilerle gurur duyduğunu ifade etti. İlk ve Acil Yardım Programı Ana Bilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Emine Selda Gündüz ise Akdeniz Üniversitesi olarak sağlık hizmetleri alanında Türkiye'nin önde üniversiteleri arasında yer aldıklarını belirterek; "Öğrencilerimizin hem sınıf ortamında hem de sahada becerilerini geliştiriyor, uygulama ağırlıklı vakalar ve simülasyon eğitimlerimiz ile destekliyoruz. Uygulamalı staj alanlarında ve 122'de çok fazla öğrencimiz uygulama görüyor. Sahada çalışmaya başladıklarında da yetkinlikleriyle bunu kanıtlıyorlar. Önlisans grubu olmasına rağmen bu rallide öğrencilerimiz vakalara müdahale ettiler, tanılarını, tedavilerini yaptılar ve sonra ambulansla hastaneye varma sürecine kadar geçen süreçte neler yapılmalı bunlarda başarı sağladılar. Pandemi nedeniyle kalabalık etkinlikleri teşvik etmedik ama kendileri gitmişler başarı elde etmişler bizi de gururlandırdılar." ifadelerini kullandı.

Ambulans Rallisinde Paramedik öğrencileri, senaryo gereği trafik kazasında yaralanan vatandaşlara en kısa sürede müdahale etmek için zamana karşı yarışıyor. Öğrenciler senaryodaki, uzuv kopması, hamile kadın, bayılma ve bilinç kaybı vakalarına müdahale ediyor. - ANTALYA

Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu
Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu
Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu
Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu
Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu

Akdeniz Üniversitesi, Ambulans, Akdeniz, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist nedeniyle hastaneye koştu 12:17 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist nedeniyle hastaneye koştu
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti 12:11 Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi 12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler 11:48 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor 11:23 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor 30 Haziran, 11:01 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim         
12:44
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi Hasta eşeği yolun karşısına geçirerek insanlık dersi verdi         
12:21
Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti         
12:12
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz         
11:57
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı         
11:04
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 13:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Akdeniz Üniversitesi Paramedik öğrencileri II.Medic Games Ambulans Rallisi'nde üçüncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement