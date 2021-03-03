Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu

03.03.2021 21:22
Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sahte içki üretildiği şüphesiyle jandarma ekiplerince 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 585 litre sahte şarap ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sahte içki üretildiği şüphesiyle jandarma ekiplerince 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 585 litre sahte şarap ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Medar Mahallesi'nde sahte içki üretildiği ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T., Ş.D. ve A.D.'nin adreslerinde arama yapan ekipler, 585 litre sahte şarap, 1 şişe sahte rakı, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 50'ye 60 santimetre ebatlarında tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu
Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu
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Jandarma, Hisarcık, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Akhisar'da sahte içki ve tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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