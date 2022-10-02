Son dakika haberi! Akhisar'da tarihi objeler ele geçirildi; 1 gözaltı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve gerçekleştirdiği baskında tarihi sutun, tablet, haç ve objeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Z.K.'nin (44) evinde arama yaptı. Evde ve eklentilerde yapılan aramada 22 adet tarihi niteliği olan obje, 1 haç işaretli tarihi obje, 1 Grek alfabesi ile yazıldığı değerlendirilen tablet ve 1 tarihi niteliği olduğu değerlendirilen sütun tespit edilerek el konuldu. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.