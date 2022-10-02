Son dakika haberi! Akhisar'da tarihi objeler ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Akhisar'da tarihi objeler ele geçirildi; 1 gözaltı

02.10.2022 19:18
Son dakika haberi! Akhisar'da tarihi objeler ele geçirildi; 1 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve gerçekleştirdiği baskında tarihi sutun, tablet, haç ve objeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve gerçekleştirdiği baskında tarihi sutun, tablet, haç ve objeler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Z.K.'nin (44) evinde arama yaptı. Evde ve eklentilerde yapılan aramada 22 adet tarihi niteliği olan obje, 1 haç işaretli tarihi obje, 1 Grek alfabesi ile yazıldığı değerlendirilen tablet ve 1 tarihi niteliği olduğu değerlendirilen sütun tespit edilerek el konuldu. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


YORUMLAR
500
Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu Alkollü şahıs 50 metrelik uçuruma düştü! Ekipler seferber oldu Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi Manisa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi
Kaynak: DHA

Jandarma, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Akhisar'da tarihi objeler ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:26 Oyuncu Merve Boluğur, düğün karelerini paylaşmaya devam ediyor!
00:20 CHP'nin ev sahipliğinde toplanan 6'lı masadan Cumhurbaşkanı adayı için yeni bir kriter daha geldi!
00:19 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim
00:05 Gaziantep'te fahiş kira artışına tepki gösteren vatandaşlar eylem yaptı!
00:04 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti
23:56 Gündeme damga vuran seçim anket! HDP'deki yükseliş ve İYİ Parti'deki düşüş gözler önüne serildi
23:47 Valerien Ismael, derbi sonu Weghorst ile ne konuştu? Merak edilen soruyu canlı yayında cevapladı
23:16 İsveç'te yeni skandal! İran'a yönelik protestoda terör örgütü YPG/PKK paçavraları açıldı
23:14 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin değerlendirmesini yaptı: İki taraf için de iyi sonuç değil
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle panikleyen Yunanistan'dan halka çağrı: Tüm güçlerimizi alarma geçirdik, korkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 01:22:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Akhisar'da tarihi objeler ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement