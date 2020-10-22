Son dakika haberi: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

22.10.2020 19:31
Son dakika haberi: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, olay tarihinde Akıncı'da harekat plan subayı olarak görev yapan tutuklu eski binbaşı Murat Bicil, esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Darbeden haberi olmadığını öne süren Bicil, girişimin başladığı saatlerde marketten alışveriş yaptığını, bunun görüntülerlerinin bulunduğunu söyledi.

Lojmanda yemek yerken motor sesleri üzerine üsse gittiğini iddia eden Bicil, kendisine terörle mücadele harekatı yapılacağının söylendiğini, gece yarısı darbe girişimi olduğunu öğrendiğini, bu andan itibaren üssü terkettiğini, darbeye karışmadığını, yardım da etmediğini öne sürdü.

Akıncı nizamiyesine amirinin emriyle gittiğini ifade eden Bicil, üsse giriş-çıkış yapanların koordinasyonunu sağladığı iddiasını kabul etmedi. Bicil, "Benim nizamiyede kimlik kontrolü yapmayın demek gibi bir durumum olamaz. Giriş çıkışları kontrol etmedim. Giriş çıkışlarda kullanıldığı söylenen bir parola kullanmadım." dedi.

MAK timi ve kursiyer teğmenlerin görev yerlerini belirlediği suçlamasına da reddeden Bicil, o gece kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ettiğini öne sürdü.

Murat Bicil, "141. Filo Komutanlığına hiç gitmedim. Bana ait olduğu öne sürülen görüntüdeki kişi ben değilim. 143. Filo'da da çok kısa süre bulundum. Kendi uçuş birliğime gitmem suç olarak gösterilemez. Saat 22.00 civarı filo ve üsten ayrıldım. Sonrasında bir daha üsse girmedim." diye konuştu.

Vurulacak hedeflerin yer aldığı renkli baskı uydu görüntüsü içeren fotoğraflarda parmak izi olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunan Bicil, bilirkişi raporlarında böyle bir bilgi bulunmadığını öne sürdü.

F ile biten 1 doların kızına doğum günü dolayısıyla bir kadın tarafından Kalender Ordu Evi'nde verildiğini savunan Bicil, paranın üzerine "İyi şanslar Nihal, 2 Kasım 2013 Nimet'ten" yazısının bulunduğunu söyledi.

Murat Bicil, suçsuz olduğunu, mahkemenin kendisine ceza vermesinin büyük bir hata olacağını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, 15 Temmuz 2016, Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

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