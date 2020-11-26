15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un açıklaması
Avukat Cem Şahin'in ANKARA - 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve avukatlar, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın karar duruşmasının ardından Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Akıncı Üssü darbe girişimi davasında karar açıklandı - 15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç - Son Dakika