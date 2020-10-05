Son dakika haberi... Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi
Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, bazı sanık ve müşteki avukatları katıldı.
Duruşmada, darbeci pilotlara bombalanacak hedefleri ileten eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un beyanı dinlendi.
Davaya yarın devam edilecek.
Son Dakika Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi Marcao'dan vazgeçen Roma, Manchester United'dan Smalling'i kadrosuna kattı Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor