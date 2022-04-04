Son dakika haberi | Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

04.04.2022 10:22

Son dakika haberi: Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandıKASTAMONU Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman kesimi sırasında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde orman kesimi sırasında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Celep Köyü Yılancı Mahallesinde orman kesimi yapıldığı sırada akraba olan üç aile arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet ettiği Hamdi Bayam olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı olayda S.B. ve A.B. ise yaralandı. Yaralılardan A.B.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı belirlenen Ö.B. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.B. ve Ö.B., güvenlik önlemleri arasında Taşköprü adliyesine sevk edildi. A.B. ve Ö.B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan halen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden S.B.'nin de jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberi | Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberi | Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

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Son dakika haberleri: Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı Son dakika haberleri: Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı Son dakika haber! Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası jandarma tarafından bulundu Son dakika haber! Kastamonu'da kaybolan alzaymır hastası jandarma tarafından bulundu Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı

Kastamonu, Jandarma, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Akrabalar arasındaki silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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