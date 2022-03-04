Son dakika haberi! Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı

04.03.2022 11:50

Gelen son dakika haberine göre Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı Ünlü sanatçının köpeği Lucy, olan biteni uzaktan izledi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan'ın cenazesi, evinden alınarak morga götürüldü.

Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı

Ünlü sanatçının köpeği Lucy, olan biteni uzaktan izledi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren ünlü sanatçı Akrep Nalan'ın cenazesi, evinden alınarak morga götürüldü.

Akrep Nalan olarak bilinen ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirmişti. 67 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Akrep Nalan'ın 13 yıllık komşusu Özlem Orpak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Nalan ablamın solunum yetmezliği sorunu vardı. Akciğerlerinde buzlanma vardı. Pazartesi günü hastaneye yatacaktı. Solunum cihazı falan alındı kendisine. Ben karşı komşusuyum. Bakıcısı sabah bana geldi, dedi ki 'ablam iyi değil'. Ben de geldim, kalp masajı yaptım. Fakat geç kalınmış oldu, ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediği de solunum yetmezliğinden dolayı vefat etmiştir. Biz 13 yıllık komşuyuz. Biz birbirini seven komşulardık" dedi.

Acı haberi alan komşuları da eve geldi. Kimi komşuları gözyaşlarına hakim olamadı. Akrep Nalan'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü.

Öte yandan ünlü sanatçının köpeği Lucy ise olan biteni uzaktan izledi.

Son dakika haberi! Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı
Son dakika haberi! Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı
Son dakika haberi! Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı

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Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı, geride kalan köpeği uzaktan olanı biteni izledi Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı, geride kalan köpeği uzaktan olanı biteni izledi Akrep Nalan evinde ölü bulundu Akrep Nalan evinde ölü bulundu Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti Sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'da hayatını kaybetti

Akrep Nalan, Bodrum, Muğla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi! Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı - Son Dakika


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