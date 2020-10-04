Son dakika gündem: Bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Aksaray'da kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Coğlaki Mahallesi 1221. Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairesinde yalnız yaşayan Ergün Sürücü'den (53) haber alamayan görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Sürücü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Sürücü'nün cenazesi, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:53 - Kaynak: AA
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