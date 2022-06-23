Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma boğulma vakalarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma boğulma vakalarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenledi

23.06.2022 13:58
Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma boğulma vakalarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenledi

Son dakika haberi: Aksaray İl jandarma Komutanlığı boğulma vakalarının önlenmesine yönelik "Su Hayattır Can Almasın" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aksaray İl jandarma Komutanlığı boğulma vakalarının önlenmesine yönelik "Su Hayattır Can Almasın" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aksaray Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, kaymakamlar, köy muhtarları ve çok sayıda genç katıldı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Fatih Yıldırmaz, kentte son 20 yılda 54 suda boğulma meydana geldiğini, toplam 62 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Boğularak yaşamını yitiren kişilerin yüzde 89'unun 40 yaş altı, yüzde 11'nin ise 40 yaş üstü olduğunu belirten Yıldırmaz, şunları kaydetti:

"Meydana gelen olaylarda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 74'ü olay yeri nüfusuna kayıtlıdır. Bu veri bize vatandaşlarımızın kendisine en yakın göl, gölet ve barajlara girdiğini göstermektedir. Olaylar genellikle yaz aylarında yoğunlaşmakta olup, haziran, temmuz ve ağustosta en kritik aylardır. Söz konusu aylarda alınacak etkili önlemler olayların düşmesine ciddi katkı yapacaktır. Boğulma vakalarıyla ilgili köylerde eğitimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızı bilinçlendirebilmek adına cep telefonlarına mesajlar gönderiyoruz."

YORUMLAR
500
Ekipler sokak sokak gezip erkeklere KADES'i anlattı Ekipler sokak sokak gezip erkeklere KADES'i anlattı Sivas'ta 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı Sivas'ta 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Jandarma, Aksaray, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma boğulma vakalarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma boğulma vakalarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement