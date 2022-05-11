Son dakika haberleri... Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı

11.05.2022 11:58

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında, ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, atölye olarak kullanılan bölümde 3 kurusıkıdan dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 3 tabanca gövdesi, 3 tabanca üst kapak takımı, tabanca namlusu, tabanca fişeği, tabanca mili ile kurusıkı tabancaları normal silaha dönüştürmede kullanılan torna tezgahı ele geçirildi.

M.S. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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