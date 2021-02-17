Son dakika haberi | Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı

17.02.2021 14:11
Son dakika haberi | Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Aksaray'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 7'si çocuk 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 7'si çocuk 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde yaşayan R.P. (45) ile H.C.E'den (13) haber alamayan yakınları eve geldi.

R.P'nin evde hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk incelemede R.P. ve H.C.E'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Sağlık ekipleri 2 kişiyi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan Eşmekaya ve Taşpınar beldelerinden de 6'sı çocuk 13 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aksaray'da karbonmonoksitten zehirlenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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