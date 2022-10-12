Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

12.10.2022 14:54

Son dakika haberi... Aksaray'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Aksaray'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler A.O. (26) ve O.A'yı (25) belirlenen adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin motosikleti çıkararak hızlıca götürmesi yer aldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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