Son dakika haberi | Aksaray'da motosiklet kum yığınına çarptı : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Aksaray'da motosiklet kum yığınına çarptı : 1 ölü, 1 yaralı

04.02.2021 23:50
Son dakika haberi | Aksaray'da motosiklet kum yığınına çarptı : 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığınına çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Halil Oskay (17 ) yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığınına çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Halil Oskay (17 ) yaşamını yitirdi. Arkadaşı Ömer Varlı (18) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi yolu Selime Beldesi çıkışında meydana geldi. Halil Oskay yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kum yığınına çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Halil Oskay ve arkasında oturan Ömer Varlı yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Halil Oskay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Varlı'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Güzelyurt, Aksaray, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aksaray'da motosiklet kum yığınına çarptı : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aksaray'da motosiklet kum yığınına çarptı : 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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