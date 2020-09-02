Son dakika haberi! Aksaray'da semt pazarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer, semt pazarında sağlık, emniyet, jandarma ve zabıtalardan oluşan denetim ekipleri ile çarşı esnafları ve semt pazarında vatandaşlara koruyucu sağlık tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Aydoğdu, gazetecilere, koronavirüse karşı toplum bilincinin arttırılmasına yönelik denetimler yaptıklarını söyledi.

Pandemi ile mücadelede toplum desteğinin önemini belirten Aydoğdu, hastalığın yayılım hızının düşürülmesi ve kontrol altına alınmasında herkesin büyük sorumluluğu olduğunu kaydetti.