Son dakika haberi: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Aksaray'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. H.Ç. (25) ve Ö.F.S. (23) teknik ve fiziki takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 143,59 gram eroin maddesi, 3 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY