Son dakika haberi... Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapan polis 5 şüpheliyi uyuşturucu madde ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri tespit ettikleri 5 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takipte şahısların uyuşturucu ticareti yaptığına dair yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonda M.T. (43), İ.C. (23), F.G. (26), M.A. (24) ve O.K. (26) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 52,85 gram sentetik kannabinoid, 293,41 gram metamfetamin, bin 250 adet ecytasy hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY