Operasyonda, ilçedeki bir okulda hademelik yaptığı öğrenilen Adil A. ile Şenan A, Arzu A. ve Suna A. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ise bir miktar uyuşturucu hap, kenevir, metamfetamin, esrar, tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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