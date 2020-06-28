Son dakika haberi: Aksaray'da veliler sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika

Son dakika haberi: Aksaray'da veliler sosyal mesafeyi unuttu

Son dakika güncel haberi... AKSARAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlara alınırken, okul önlerinde bekleyen veliler sosyal mesafeye uymaları konusunda polis tarafından uyarıldı.

AKSARAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar, koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlara alınırken, okul önlerinde bekleyen veliler sosyal mesafeye uymaları konusunda polis tarafından uyarıldı. Üniversite adayı Asım Akyayla'nın su almak için girdiği markette unuttuğu kimliği ise polis tarafından son anda yetiştirildi.

Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde AYT'ye giren öğrenciler, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı. Sosyal mesafe kuralını unutan veliler ise polis tarafından sık sık uyarıldı.

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POLİS, ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİNİ YETİŞTİRDİ

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sınava giren Asım Akyayla ise su almak için girdiği markette kimliğini unuttuğunu fark ederek polisten yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Ali Ekici, unutulan kimliği marketten alıp Akyayla'ya sınav öncesi ulaştırıp, salona girmesini sağladı.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Aksaray'da veliler sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika

Son Dakika

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
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