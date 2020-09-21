Son dakika haberi... Aksaray'da yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

AKSARAY'da okullarda alınan koronavirüs tedbirleriyle birlikte ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı.

Koranavirüs tedbiri kapsamında öğrenciler ilk önce bahçede sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sıraya girdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kapı girişinde ellerini dezenfekte edip, sınıflara girdi. Sıralara teker kişi ve çapraz şekilde oturan öğrenciler, maske takmayı da ihmal etmedi.

Cumhuriyet ilkokulundaki törene katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,, "Pandemi sürecinden sonra okulların açıldığı ilk gün öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Eğitim ne kadar uzaktan olursa olsun yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Yeni eğitim öğretim yılını açıyoruz, çok heyecanlıyız yavrularımıza hatırlar getirir" diye konuştu.