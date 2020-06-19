Son dakika haberi | Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı.
Son dakika gelişmesine göre Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı.
Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan yem fabrikası ve yonca deposunda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:36 Kaynak: İHA
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