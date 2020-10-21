Son dakika haberi: Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanmasına" operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi: Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanmasına" operasyon

21.10.2020 14:59
Son dakika haberi: Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanmasına

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda eski ihraç emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 17 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda eski ihraç emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 17 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini engellemek ve deşifre etme çalışmaları kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski ihraç emniyet müdürlerinin de bulunduğu eski emniyet mensuplarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Aksaray merkezli, Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale illerinde 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 emniyet mensubu gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray Emniyetine götürüldü. - AKSARAY

Son dakika haberi: Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanmasına operasyon
Son dakika haberi: Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanmasına operasyon
Son dakika haberi: Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Aksaray, Mahrem, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanmasına' operasyon - Son Dakika

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