Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyede - Son Dakika

Aksaray merkezli Konya , Niğde , Mersin , Adana , Ankara , Kayseri , İzmir ve Çanakkale 'de dün, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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