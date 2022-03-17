Son dakika haberi... AKSARAY MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ SERBEST - Son Dakika
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Son dakika haberi... AKSARAY MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ SERBEST

17.03.2022 00:43
Son dakika haberi... AKSARAY MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ SERBEST

Son dakika haberler: AKSARAY merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AKSARAY merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Aksaray ve Mardin'de 12 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, banka dekontları, ruhsatsız tabancalar, dijital malzeme ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 10 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... AKSARAY MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ SERBEST
Son dakika haberi... AKSARAY MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ SERBEST
Son dakika haberi... AKSARAY MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ SERBEST

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... AKSARAY MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ SERBEST - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... AKSARAY MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİ SERBEST - Son Dakika
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