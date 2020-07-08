Son dakika haberi... Aksaray Vali'sinden sevindirici haber Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında - Son Dakika

Son dakika haberi... Aksaray Vali'sinden sevindirici haber Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında

Son dakika güncel haberine göre Aksaray Vali'sinden sevindirici haber: Aksaray'da pandemi süreci kontrol altındaAKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle esnafları ziyaret edip, maske dağıttı.

Aksaray Vali'sinden sevindirici haber: Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında

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AKSARAY Valisi Hamza Aydoğdu, koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki heyetle esnafları ziyaret edip, maske dağıttı. Kentte pandemi sürecinin kontrol altında olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Gördüğümüz manzara şu; Aksaray bu konuda çok hassas ve duyarlı, insanlarımız kurallara uymak konusunda gayet bilinçli. Bu manzarayı görmek bizi çok sevindirdi." dedi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu beraberinde Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Sakval ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak için kentteki esnafları ziyaret edip, maske dağıttı. Esnafın sorunlarını da dinleyen Vali Aydoğdu, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda tedbirin elden bırakılmaması için uyarılarda bulundu. VALİ: BU MANZARAYI GÖRMEK BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ' Farkındalık oluşturmak için maske dağıttıklarını ifade eden Vali Aydoğdu, kentteki pandemi sürecinin kontrol altında olduğunu kaydetti. Aydoğdu, şunları söyledi:

"Gördüğümüz manzara şu; Aksaray bu konuda çok hassas ve duyarlı, insanlarımız kurallara uymak konusunda gayet bilinçli. Bu manzarayı görmek bizi çok sevindirdi. Belediye, maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtımı yapıyor. Bu konuda da şehrin her tarafında ciddi bir hassasiyet var. Aksaray zaten pandemi sürecinde çok ciddi bir tedbir almış. Şu an da durum kontrol altında, inşallah bu kurallara da beraber riayet ettiğimiz müddetçe kısa sürede bu beladan kurtulmuş olacağız. Şehr-i Süleha Aksaray yine üzerine düşeni yapmış. Bu bilinç bu şuurla devam ettiğimiz müddetçe büyük bir problem olmayacağını düşünüyorum."

Cengiz Aydoğdu, Hamza Aydoğdu, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aksaray Vali'sinden sevindirici haber Aksaray'da pandemi süreci kontrol altında - Son Dakika
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