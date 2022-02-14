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Son dakika haberi | Aksaray Valisi sıradan vatandaş gibi hastanede denetim yaptı - Son Dakika

Son dakika haberi | Aksaray Valisi sıradan vatandaş gibi hastanede denetim yaptı

14.02.2022 11:48
Son dakika haberi | Aksaray Valisi sıradan vatandaş gibi hastanede denetim yaptı

Son dakika gündem haberi... Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sabah saatlerinde tek başına sıradan vatandaş gibi gittiği Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denetimde bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sabah saatlerinde tek başına sıradan vatandaş gibi gittiği Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde denetimde bulundu.

Paltosu ve başında beresi ile acil servis ve polikliniklerin önünde muayene için sıraya giren Vali Aydoğdu, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarına davranışlarını ve çalışma işleyişini izledi.

Daha sonra hastane yetkililerini yanına çağıran Vali Aydoğdu, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Aydoğdu'nun muayene olmaya gelen biri gibi kendileriyle sohbet etiğini belirten vatandaşlar, hastane yetkililerinin gelmesi ile yanlarındaki kişinin Vali olduğunu anladıklarını söyledi.???????

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Hamza Aydoğdu, Acil Servis, Araştırma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aksaray Valisi sıradan vatandaş gibi hastanede denetim yaptı - Son Dakika


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