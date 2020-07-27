Son dakika haberi... Akşehir'de 40 litre kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 40 litre kaçak alkol ele geçirildi, gözaltına alınan ev sahibi serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yarenler Mahallesinde bir evin garajında kaçak alkol yapılarak satış yapıldığını tespit etti.

Ekipler düzenlediği operasyonda, evde ve garajda yaptığı aramada, 12 cam şişe ve 2 adet 5 litrelik plastik şişe ve 40 litre satışa hazır kaçak alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.