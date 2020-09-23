Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akşehir'de maske denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile muhtarlar maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

Maskesiz vatandaşlara ise protokol tarafından maske dağıtıldı.

Kaymakam Kurnaz, denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, kurallara uymayan vatandaşların uyarıldığını ve hayatın her alanında Akşehir'deki denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini söyledi.