Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı

22.06.2022 13:07
Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Akşehir Anıt Mahallesi'nden çaldığı motosikleti Afyonkarahisar Çay'da sattığı tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildiAkşehir Anıt Mahallesi Dr. Aziz Perkün Caddesi'nde M.U.

Akşehir Anıt Mahallesi'nden çaldığı motosikleti Afyonkarahisar Çay'da sattığı tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Akşehir Anıt Mahallesi Dr. Aziz Perkün Caddesi'nde M.U.'ya ait motosikletin çalınması olayıyla ilgili olarak Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada 50'ye yakın kamera kaydının incelemesi sonucu, motosikleti çalan kişinin H. K. isimli şahıs olduğu ve çaldığı motosikleti Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinin Yeşilyurt beldesinde sattığını tespit edildi.

Şüphelinin peşine düşen ekipler H. K.'yı Akşehir'de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Karahisar, Akşehir, Aziz, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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