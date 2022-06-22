Ekiplerce yapılan çalışmada 50'ye yakın kamera kaydının incelemesi sonucu, motosikleti çalan kişinin H. K. isimli şahıs olduğu ve çaldığı motosikleti Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinin Yeşilyurt beldesinde sattığını tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Akşehir'de motosiklet hırsızı tutuklandı - Son Dakika

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