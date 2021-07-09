Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Muhammet B. (31) idaresindeki 42 VD 749 plakalı otomobil, Karahüyük Mahallesi yakınlarında, yoldaki lastik parçasına çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobildeki sürücüyle, araçta bulunan Şerife B. (24) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Akşehir'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika