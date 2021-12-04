Son dakika haberi... Akşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, otomobili D-300 kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Yapılan aramalarda, 200 gram metamfetamin ile bir miktar bonzai ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ahmet T. ile otomobildeki Selahattin E. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.