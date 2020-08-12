Ekipler, Akseki- Manavgat kara yolunda durdurulan araçta yaptığı aramada 24 kaçak cep telefonu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Akseki ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan araçta yapılan aramada 24 kaçak cep telefonu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:39

Kaynak: AA

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