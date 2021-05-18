Son dakika: Akşener: Filistin'de siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "Gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, dünya siyasetinde değişim olduğunu, bunun son örneğinin Filistin'de yaşandığını söyledi. Akşener, "Gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor. Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. Önce Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra kışkırtmaları yaşandı ardından da Gazze'ye operasyon başladı. İsrailli Arap partileri de yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı. Koltuk meraklıları kazandı. Değişim istemeyen statükocular kazandı. Peki kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. Gazze'deki siviller, kadınlar ve çocuklar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti" diye konuştu.

'YİNE TEK BAŞIMIZA BIRAKILDIK'Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini kaydeden Akşener, "İşte o nedenle tıpkı 1919'da olduğu gibi bugün de o ilk adımı atacak cesarete sahip olmalı ve o umudu taşımalıyız. Bu topraklarda yeni destanlar yazmak için o ilk adımı mutlaka atmamız gerekiyor. O adım, 1919'da bağımsız bir ülke hedefiyle atıldı. Biz de bugün güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye hedefiyle atacağız. Muazzam bir gelişme, eşi benzeri görülmemiş bir kalkınma hedefiyle o ilk adımı atacağız ve tıpkı 1919'da olduğu gibi bugün de o ilk adımı milletçe, omuz omuza, hep birlikte atacağız" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, koronavirüs ile mücadeleye de değinerek, "Her zorlu süreçte olduğu gibi bu süreçte de iktidarın ortada olmadığı, devleti yönetenlerin güven vermediği, devletin kurumlarının ve gücünün hissedilmediği bir boşlukta yine tek başımıza bırakıldık. Şu anda yurt dışında isteyen istediği an, istediği yerde test yaptırabiliyor. Aşı tedarikinde sorun yaşamıyorlar. Planladıkları şekilde aşı takvimi uygulanıyor, hızla normale dönüyorlar. 16 Mayıs itibarıyla yaklaşık 26 milyon doz aşılama yapılabilmiş. Bunun yaklaşık 15 milyonu birinci doz, yaklaşık 11 milyonu da ikinci doz. Yani 15 milyon vatandaşımızın daha 2 doz aşısını bile tamamlayamamışlar. Hala en az 44 milyon aşılama yapılması gerekli" diye konuştu.