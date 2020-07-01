Son dakika haberi: Aksigorta, Online Sağlık Danışmanlığı'nı hizmete aldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Aksigorta, Online Sağlık Danışmanlığı'nı hizmete aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Aksigorta, "Hayata Devam Sigortası" ile sunduğu hizmetler kapsamında online doktor hizmetini bir adım ileri taşıyarak 14 farklı branşın uzman doktorları, psikolog ve diyetisyenlerle online görüntülü görüşme veya internet sohbeti (chat) imkanı sunuyor.

Aksigorta, "Hayata Devam Sigortası" ile sunduğu hizmetler kapsamında online doktor hizmetini bir adım ileri taşıyarak 14 farklı branşın uzman doktorları, psikolog ve diyetisyenlerle online görüntülü görüşme veya internet sohbeti (chat) imkanı sunuyor.

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Aksigorta açıklamasına göre, desteğe ihtiyaç duyulan beklenmedik ve zor zamanlar için "Hayata Devam Sigortası" ile müşterilerinin yanında olan şirket, poliçe sahiplerine sunduğu yeniliklere bir yenisini ekledi.


Pandemi sebebiyle hastaneye gitmekten imtina eden müşterileri için daha önce Tıbbi Destek Hattı'nı devreye alan Aksigorta, müşterilerinin bu kez de 14 farklı branşta uzman doktorlar, diyetisyen ve psikologlar ile online görüntülü görüşebilmelerini veya chat ortamında iletişime geçebilmelerini sağladı.


Çocuk hastalıklarından anksiyete bozukluklarına kadar destek


Online sağlık hizmeti ile sadece tehlikeli hastalıklarla karşı karşıya kaldığında değil, istenilen her an faydalanabileceği bir ürün haline gelen Hayata Devam Sigortası'na sahip olan Aksigortalılar, çocuk hastalıklarından kadın hastalıklarına, kulak burun boğazdan ortopedi ve dermatolojiye kadar uzman doktorlarla yabancı dil de dahil olmak üzere görüşmelerini sağlayabiliyor.


Aksigorta, aynı zamanda uzman diyetisyenlerle sağlıklı beslenme hakkında görüşme imkanı sınarken, poliçe sahipleri diyet programı oluşturma, kilo verme gibi konularda destek alabiliyor.

Öte yandan, poliçe sahiplerine psikologlar ile online görüntülü görüşme ve chat imkanı da sunan Aksigorta, anksiyete bozuklukları, depresyon, sosyal fobiler ve panik atak gibi çok çeşitli konularda müşterilerine destek olacak.


Ani gelişen 13 farklı durum ve tehlikeli hastalık risklerine karşı Hayata Devam Sigortası ile güvence sağlayan sigortalılar, ayrıca tek yönlü akciğer grafisi, EKG, tam kan sayımı ve tam idrar testi, sedimantasyon, açlık kan şekeri ve total kolesterolün ölçülerek hekim tarafından değerlendirebileceği hediye check-up'ın da sahibi olacak.

Diyetisyen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Aksigorta, Online Sağlık Danışmanlığı'nı hizmete aldı - Son Dakika

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