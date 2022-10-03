Son dakika haberi | Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor

03.10.2022 14:35
Son dakika haberi | Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor

Son dakika haberler: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na terör örgütünce, 4 Ekim 2008'de düzenlenen saldırıda şehit olan Siirtli Piyade Onbaşı Davut İlbaş, şehadetinin 14. yılında mezarı başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na terör örgütünce, 4 Ekim 2008'de düzenlenen saldırıda şehit olan Siirtli Piyade Onbaşı Davut İlbaş, şehadetinin 14. yılında mezarı başında anıldı.

Hakkari Şemdinli Aktütün baskınında şehit düşen Davut İlbaş, şahadetinin 14. yılında mezarı başında eşi ve çocuğunun dualarıyla anıldı. Eşinin acısını ilk gün ki gibi yüreğinde taşıdığını dile getiren Asuman İlbaş, bu acının telafisinin olmadığını söyleyerek, tüm şehit ailelerine sabırlar diledi.

İlbaş, "Bugün 3 Ekim, eşimin ölüm yıldönümü, aradan 14 yıl geçti. Eşimi ziyaret ettim, aradan 14 yıl geçti acısı halen ilk gün ki gibi yüreğimizde, hiç unutulmaz. İnsanın annesi, babası, akrabaları ölüyor hiçbir acı eş acısı gibi değil. Yıllar geçti ama acısı halen yüreğimizde. O acıyı yaşayan biliyor. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bütün şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Bu terör belasından kurtulmamız lazım, inanıyorum bir gün bu terör belası kalmayacak. Yıllardır eşimin acısıyla yaşıyorum. Çocuklarıma bakarak eşimi görüyorum. Çok zor Allah kimseye yaşatmasın. Ben buradan terör örgütünü lanetliyorum" dedi.

"HDP, Kürtleri temsil etmiyor"

HDP'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil etmedi" diyen şehit eşi İlbaş, "Bende bir Kürt kızı olarak, bir Kürt gelini olarak; eşimde bir Kürt şehidi olarak eşimde bir Kürt şehidi olarak eşim Kürt, ama devleti için kendini feda etti. Gurur duyuyorum eşimle. Bizi temsil etmiyorlar bunu da bilsinler. Onlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Bizim gibi vatan sever Kürtler olduğu sürece onlar hiçbir zaman devlet kuramayacaklar. Eşimi aldılar, 3 evladım var. Onlar, babalarının yerine mücadele edecekler" diye konuştu. - SİİRT

YORUMLAR
500
Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: 'Şehit Yusuf Ataş'ın Vasiyetini Belediye Meclisi Olarak Üzerimize Görev Alıyoruz' Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: 'Şehit Yusuf Ataş'ın Vasiyetini Belediye Meclisi Olarak Üzerimize Görev Alıyoruz'
Kaynak: İHA

Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:32 "Bunları beğenmedim, güzel mandalina sat" diyen emekli polis, pazarcıları vurdu! İşte aldığı ceza...
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
15:11 Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı
15:05 Grip aşılarında eczaneden satış başladı! İşte bu yılki fiyatı...
14:53 İşveren ve işçiler yeni yasayı bekliyor! Önemli düzenlemeler yapılacak
14:54 Dünürü Sadık Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara yorum: Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi?
14:42 Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar
14:41 TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla patates, et ve balık ürünleri oldu
14:39 Gol yağmuru olan maçta kadın hakem İtalya tarihine geçti: Kusursuzdu
14:32 Bir aydır suları akmıyor! Muhtarın tavrı da köylüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 15:43:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aktütün'de şehit düşen eşinin acısını unutamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement