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Son dakika haberi | Akü hırsızı 150 saatlik kamera kaydının incelemesiyle yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Akü hırsızı 150 saatlik kamera kaydının incelemesiyle yakalandı

08.02.2022 09:21
Son dakika haberi | Akü hırsızı 150 saatlik kamera kaydının incelemesiyle yakalandı

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın bir çok bölgesinde araçların akülerini çalan hırsız, 150 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

Ankara'nın bir çok bölgesinde araçların akülerini çalan hırsız, 150 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

Yenimahalle bölgesindeki OSTİM, Batıkent, Karşıyaka ile Keçiören'e bağlı Etlik semtlerinde kamyon, otomobil ve iş makinelerinin akülerini gece geç saatlerde çalan şüphelinin yakalanması için Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kısım Ekipleri harekete geçti.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyemeye alan ekipler, 25 gün boyunca iz sürdü.

Yaklaşık 150 saatlik kamera kaydı görüntüsünü izleyen ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Y.A olduğunu tespit etti. Evinde kıskıvrak yakalanan Y.A, suçunu itiraf ederek aküleri sakladığı yeri gösterdi.

Çalınan akülere sahiplerine teslim edilmek üzere el konulurken, Y.A polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Karşıyaka, Hırsızlık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Akü hırsızı 150 saatlik kamera kaydının incelemesiyle yakalandı - Son Dakika


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