Son dakika haberi... Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi

14.05.2022 10:03

Son dakika gündem haberine göre New York'ta, Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından görevi başındayken öldürülmesi protesto edildi.

New York'ta, Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından görevi başındayken öldürülmesi protesto edildi.

New York'un Manhattan bölgesindeki bir grup, Ebu Akile'nin görevini yaptığı sırada öldürülmesine ve ABD'deki bazı basın kuruluşlarına tepki gösterdi.

New York Times (NYT) binasının önünde toplanan gruptakiler, NYT, CNN ve BCC'nin olaya ilişkin haberlerinde, kadın gazeteciyi kimin öldürdüğüne değinmemelerinin basın etiğine uymadığını belirterek, söz konusu kuruluşların İsrail yanlısı olduğunu savundu.

Gösteriye, New York civarında yaşayan ve İsrail karşıtlığıyla bilinen Ortodoks Yahudi cemaati mensupları da destek verdi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Son dakika haberi... Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi
Son dakika haberi... Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi
Son dakika haberi... Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi
Son dakika haberi... Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi
YORUMLAR
500
Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi İsrail'de yaşayan Araplar, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti İsrail'de yaşayan Araplar, gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti

Al Jazeera, Protesto, New York, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
09:49 MYK toplandı! Kılıçdaroğlu, "İşi sandıkta bitireceğiz" mesajı verdi
09:47 Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı
09:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
09:16 Ses kayıtları ortaya çıktı! Putin'in kan kanseri olduğu iddiası Rusya'yı karıştırdı
08:45 Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim
08:39 Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi
08:33 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu
08:25 Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi
07:58 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
03:29 New York Times Trabzonspor'un şampiyonluğunu sayfasında paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 10:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi New York'ta protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement